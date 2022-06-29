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Galatasaray'da forvet için yeni hedef Erik Botheim!

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Galatasaray’da forvet için yeni hedef Erik Botheim!

Galatasaray, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle maça çıkamadan serbest statüye geçen futbolcu Erik Botheim'ı transfer etmek istiyor. Erik Botheim, geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maça çıkarken, 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına katkı sunmuştu.

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