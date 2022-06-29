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İşte Galatasaray'ın gündemine gelen son golcü! Erik Botheim ile temaslar başladı

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Giriş Tarihi: 29.06.2022
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İşte Galatasaray’ın gündemine gelen son golcü! Erik Botheim ile temaslar başladı

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürüyor. Sarı kırmızılılar, Norveçli santrfor Erik Botheim'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Norveçli golcü ile temaslara başladığı öğrenildi.

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