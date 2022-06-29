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Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlıklar başladı. Yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkaak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli takım, ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile ikinci hazırlık maçını ise Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana ile karşılaştı. Peki, Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları..

Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında Katar ekiplerinden Al Shamal ile hazırlık maçına çıkacak. Böylece sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını yapmış olacak. Teknik direktör Jorge Jesus ile üçüncü maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Peki, Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE, EMRE MOR'U AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü oyuncu Emre Mor'un transferi için prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

FENERBAHÇE, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek ve saat 18.00'de üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak.

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