Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kapsamında Katar ekiplerinden Al Shamal ile hazırlık maçına çıkacak. Böylece sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını yapmış olacak. Teknik direktör Jorge Jesus ile üçüncü maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Peki, Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.