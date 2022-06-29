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Fenerbahçe'nin William Carvalho hamlesi! İşte teklif

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Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Fenerbahçe’nin William Carvalho hamlesi! İşte teklif

Fenerbahçe, Carvalho transferinde de mutlu sona yaklaştı. Real Betis ile süren pazarlıklarda taraflar, bonuslarla 5 milyon euroyu bulacak bonservis bedelinde, prensip anlaşmasına vardı. Portekizli yıldızla yapılan görüşmelerde de sona gelindi.

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