Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un kupası müzesine geldi. Trabzonspor'un şampiyonluk kupası genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirildi.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupasının, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandığı belirtildi.
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