Trabzonspor’un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupasının, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandığı belirtildi.