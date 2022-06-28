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Trabzonspor'dan Kaan Ayhan hamlesi!

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Trabzonspor’dan Kaan Ayhan hamlesi!

Stoper listesinin ilk sırasındaki Marlon'la ilgili hem rakamsal farklılıklar var hem de oyuncunun eşi Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bunun üzerine Fırtına, Kaan Ayhan için tekrar devreye girdi. Sassuolo'nun 5 milyon euroluk talebi düşürülmeye çalışılıyor.

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