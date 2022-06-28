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İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor ile anlaştı

Göztepe’nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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