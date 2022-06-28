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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

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Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Mircea Lucescu’dan Fenerbahçe’ye gözdağı!

Ukrayna ekibi, savaş nedeniyle Aralık 2021’de ülkedeki futbol liginin durdurulması sonrası Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özel maçlar yaparak hem para kazanıyor hem de futbolcularının formda kalmasını sağlıyor. Teknik direktör Lucescu, “21 özel maç yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık” dedi.

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