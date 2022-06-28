İşte Abdülkerim Bardakcı transferinin perde arkası!

Öyle ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak, "Galatasaray sana 17 milyon Lira veriyorsa, biz 21 milyon Lira veriyoruz. Her yıl Galatasaray'dan ne alacaksan, aynı oranda fazlasını biz verelim" dediği, ancak Abdülkerim'in, bu teklifi de geri çevirerek, "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.