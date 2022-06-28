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İşte Abdülkerim Bardakcı transferinin perde arkası!

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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İşte Abdülkerim Bardakcı transferinin perde arkası!

Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar kadrosuna katmaya çalıştığı Abdülkerim Bardakcı için Ali Koç'un bizzat devreye girdiği, "Galatasaray 17 veriyorsa, biz 21 veriyoruz" dediği, ancak tecrübeli stoperin bu teklifi de kabul etmediği ortaya çıktı.

Yaz dönemine Abdülkerim Bardakcı transferiyle başlayarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, ezeli rakiplerine önemli bir çalım atmış oldu. Özellikle Fenerbahçe cephesinin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı tecrübeli stoper, son ana kadar Sarı-Lacivertliler'in gündeminde kaldı.

Öyle ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak, "Galatasaray sana 17 milyon Lira veriyorsa, biz 21 milyon Lira veriyoruz. Her yıl Galatasaray'dan ne alacaksan, aynı oranda fazlasını biz verelim" dediği, ancak Abdülkerim'in, bu teklifi de geri çevirerek, "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

Süper Lig'de çok iyi bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da satışı gündemde olan Marcao'nun formasını gözüne kestirirken, bir hayalini daha gerçekleştirmek için geri sayımda.

Henüz A Milli Takım forması giyemeyen deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdaki performansıyla bir büyük seviyeyi daha geride bırakmayı hedefliyor.

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