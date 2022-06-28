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Galatasaray'ın eski futbolcusu Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı!

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Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Galatasaray’ın eski futbolcusu Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor’da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Çelik bir dönem Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da da forma giymişti.

Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.



Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat'la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınlamıştı.

Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

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