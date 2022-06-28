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Marek Hamsik milli takımını Trabzonspor için bırakmış

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Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Marek Hamsik milli takımını Trabzonspor için bırakmış

Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı’nı bırakma sebebini bu sözlerle açıkladı... Yıldız futbolcu, “Trabzonspor ile Türkiye Ligi ve Avrupa Kupası maçları bizi bekliyor. Zorlu bir meydan okuma olacak ve artık 35 yaşındayım. Frene basmam gerekiyordu” dedi.

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