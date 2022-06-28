Galatasaray Ola Solbakken transferini bitiriyor! 600 bin Euro bütçe ayrıldı

G.Saray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro'luk bütçe belirledi.

Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken'i Okan Buruk'un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.