28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Ola Solbakken transferini bitiriyor! 600 bin Euro bütçe ayrıldı

Galatasaray Ola Solbakken transferini bitiriyor! 600 bin Euro bütçe ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
Galatasaray Ola Solbakken transferini bitiriyor! 600 bin Euro bütçe ayrıldı

Galatasaray transferdeki gözdelerinden olan Norveçli futbolcu Ola Solbakken'i bitiriyor. Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro’luk bütçe belirledi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

23 yaşındaki oyuncuyu Transfer etmek için sarı kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı. Kulübü ile olan sözleşmesi ocak 2023'te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

G.Saray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro'luk bütçe belirledi.

Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken'i Okan Buruk'un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Norveç Milli Takımı'nda forma giyiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA