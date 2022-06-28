28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan yeni Talisca operasyonu!

Beşiktaş'tan yeni Talisca operasyonu!

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
Beşiktaş’tan yeni Talisca operasyonu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in, “Talisca’yı unutturur” dediği Reiner için operasyon başladı. Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA