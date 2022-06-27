Galatasaray sezonu açtı! İşte Okan Buruk'un yeni sezona ilişkin ilk sözleri...
Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk "Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk idman öncesi futbolcularına seslendi. Takımın en iyi potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirten Buruk, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
AMACIMIZ ASIL POTANSİYELİNİZİ ORTAYA ÇIKARMAK
Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum. Sahada %100'ünüzü vereceğinize inanıyorum. Bizim amacımız asıl potansiyelinizi ortaya çıkarmak, bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz.
FARKLI BİR SEZON BAŞLIYOR
Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak.
HEPİNİZ BU FORMAYA YAKIŞACAKSINIZ
Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum.
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