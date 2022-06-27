Galatasaray sezonu açtı! İşte Okan Buruk’un yeni sezona ilişkin ilk sözleri...

FARKLI BİR SEZON BAŞLIYOR

Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak.

HEPİNİZ BU FORMAYA YAKIŞACAKSINIZ

Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum.