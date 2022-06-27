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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den golcü transferi açıklaması

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Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den golcü transferi açıklaması

Son dakika transfer haberleri... Fernandes ve Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferindeki son durumu açıkladı.

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