Fenerbahçe'nin golcü hedefinde Mariano Diaz var!
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den önemli bir hamle geldi. Fenerbahçe Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mariano Diaz ile masaya oturdu. Fener teklifini yaptı. Dominikli yıldız düşünmek için süre istedi.
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano Diaziçin masaya oturdu.
Real Madrid, Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm tekliflere kapısını açmış durumda.
MASAYA OTURULDU
Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano Diaz, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise önemli bir noktaya geldi.
Golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 4 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı.
Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon euroluk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.
Mariano ve menajeri, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.
FENER BEKLEMEDE
Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı. 28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Dominikli santrfor Mariano Diaz, Real Madrid'e 2018 yılında Lyon kulübünden transfer oldu.
Real Madrid bu transfer için Fransız kulübüne 21.5 milyon euro bonservis ödedi. Real Madrid ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Mariano Diaz'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında.
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