Fenerbahçe’nin golcü hedefinde Mariano Diaz var!

MASAYA OTURULDU

Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano Diaz, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise önemli bir noktaya geldi.

Golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 4 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı.

Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon euroluk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.

Mariano ve menajeri, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.