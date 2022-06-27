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Marcelo'nun yeni adresi neresi olacak? MLS takımları reddetti

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Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Marcelo’nun yeni adresi neresi olacak? MLS takımları reddetti

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen Marcelo'nun Real Madrid sonrası kariyerine eski takım arkadaşı Gareth Bale gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek istediği fakat transferi adına yedi MLS takımına yapılan önerinin de reddedildiği iddia edildi.

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