Beşiktaş'ın transfer listesi Galatasaray'ın taarruzu altında! O yıldızı da talip oldular
Joao Mario transferi için Benfica ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği fakat transfer adına Portekiz kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadığı Haris Seferovic için de devreye girdi. Gedson Fernandes'in Benfica'dan transferinde yaşanan rekabet sonrası iki takım, bu kez de Haris Seferovic için karşı karşıya gelmiş durumdalar.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes'in ardından bu kez Benfica'dan Haris Seferovic transferinde karşı karşıya geldiler. Joao Mario için Benfica ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiklerini açıkladığı Haris Seferovic için de devreye girdi.
BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
O JOGO'nun haberine göre Beşiktaş, Haris Seferovic transferi için yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadı. Bunun hem kulüpler arasındaki görüşmeden hem de oyuncunun olumsuz yaklaşımından kaynaklı olabileceği aktarıldı.
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