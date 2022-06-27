Beşiktaş’ın transfer listesi Galatasaray’ın taarruzu altında! O yıldızı da talip oldular

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

O JOGO'nun haberine göre Beşiktaş, Haris Seferovic transferi için yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadı. Bunun hem kulüpler arasındaki görüşmeden hem de oyuncunun olumsuz yaklaşımından kaynaklı olabileceği aktarıldı.