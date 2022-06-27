Jose Mourinho’nun hedefi Abdülkadir Ömür! Transferi için harekete geçtiler

3 TAKIM DAHA İSTİYOR

Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta'nın dışında Sevilla'nın da listesinde bulunuyor.

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