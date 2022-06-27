Jose Mourinho'nun hedefi Abdülkadir Ömür! Transferi için harekete geçtiler
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Roma'nın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun dikkatini çekti. Portekizli teknik adam başarılı oyuncunun transferi için harekete geçti.
Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
JOSE MOURİNHO ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PEŞİNDE
İtalyan basını; Roma'nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato'da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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