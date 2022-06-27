27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Jose Mourinho'nun hedefi Abdülkadir Ömür! Transferi için harekete geçtiler

Jose Mourinho'nun hedefi Abdülkadir Ömür! Transferi için harekete geçtiler

SPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
ABONE OL
Jose Mourinho’nun hedefi Abdülkadir Ömür! Transferi için harekete geçtiler

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Roma'nın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun dikkatini çekti. Portekizli teknik adam başarılı oyuncunun transferi için harekete geçti.

Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

JOSE MOURİNHO ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PEŞİNDE
İtalyan basını; Roma'nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato'da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

3 TAKIM DAHA İSTİYOR
Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta'nın dışında Sevilla'nın da listesinde bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA