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Beşiktaş’a Alex Teixeira müjdesi! Teklif geldi

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Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Beşiktaş’a Alex Teixeira müjdesi! Teklif geldi

Beşiktaş’a geçen sezonun başında transfer edilen Alex Teixeira, Kara Kartal’da beklenen etkiyi yaratamadı. 3.2 milyon euroluk maaşı sebebiyle yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.

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