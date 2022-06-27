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Beşiktaş'ın yeni forveti Wout Weghorst İstanbul'a geliyor! 1 yıllık kiralık sözleşme...

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Beşiktaş’ın yeni forveti Wout Weghorst İstanbul’a geliyor! 1 yıllık kiralık sözleşme...

Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve transferini sonlandırdığı Wout Weghorst salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelerek imza atacak. 29 yaşındaki oyuncu uzun uğraşlar sonucu Beşiktaş'a transfer olmayı tercih etmişti.

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