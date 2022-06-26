26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan Arturo Vidal hamlesi: Yüklü bir sözleşme önerilecek

Galatasaray'dan Arturo Vidal hamlesi: Yüklü bir sözleşme önerilecek

SPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
ABONE OL
Galatasaray’dan Arturo Vidal hamlesi: Yüklü bir sözleşme önerilecek

Teknik direktör olarak Okan Buruk ile anlaşan ve ilk transferini Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile gerçekleştiren Galatasaray'da Inter forması giyen Arturo Vidal'in gündeme geldiği iddia edildi. Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya yüklü bir sözleşme önerileceği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA