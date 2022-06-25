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Son dakika: Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı transferi açıklaması! Abdülkerim Bardakcı ne kadar alacak?

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika: Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı transferi açıklaması! Abdülkerim Bardakcı ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ne kadar alacağını da KAP'a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılılar, Bardakcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

NE KADAR ALACAK?

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı transferini KAP'a bildirdi.

İşte sarı kırmızılıların açıklaması;

Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

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