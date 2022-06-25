Manchester United'ın yıldız futbolcusu Hannibal Mejbri'nin sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Sosyal medyada linç edildi
Spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın alt yaş takımlarında oynayan Hannibal Mejbri'nin başını sosyal medya paylaşımı yaktı. Yeni sezon öncesi arkadaşları ile tatile çıkan Mejbri, atış poligonunda yaptığı silahlı paylaşım ardından yoğun tepkilerle karşı karşıya kalırken, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı. İşte ayrıntılar…
16 yaşından bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United alt yaş kategorilerinde top oynayan 19 yaşındaki genç yıldız Hannibal Mejbri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım başına çorap ördü.
TATİL KARELERİ BAŞINA DERT OLDU
Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Mejbri, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tatilden bir anı paylaştı. Yaptığı paylaşımda poligonda atış yaptığı görülen Mejbri'nin silahla verdiği poz takipçileri tarafından büyük tepki alırken, genç futbolcu gelen yoğun tepkilerin üzerine paylaşımlarını kısa süre içerisinde sildi.
SİLİP DENİZ KESTANESİ PAYLAŞTI
Silinen paylaşımların ardından Mejbri, denize açıldığı ve deniz kestanelerini yakaladığı bir anı takipçileriyle paylaştı.
TUNUS A MİLLİ TAKIM'DA 16 DEFA FORMA GİYDİ
Mancehester United'ın henüz 16 yaşındayken AS Monaco'ya 4.5 milyon euro ödeyerek altyapısına kattığı futbolcu, Fransa doğumlu olmasına rağmen Tunus A Milli Takımı'nı seçmiş ve 16 kez forma giymişti.
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