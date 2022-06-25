Manchester United’ın yıldız futbolcusu Hannibal Mejbri’nin sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Sosyal medyada linç edildi

TATİL KARELERİ BAŞINA DERT OLDU

Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Mejbri, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tatilden bir anı paylaştı. Yaptığı paylaşımda poligonda atış yaptığı görülen Mejbri'nin silahla verdiği poz takipçileri tarafından büyük tepki alırken, genç futbolcu gelen yoğun tepkilerin üzerine paylaşımlarını kısa süre içerisinde sildi.