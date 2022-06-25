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Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması! İşte yeni takımı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Hull City'ye transfer olduğunu resmen duyurdu. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamda, "sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek" ifadelerine yer verdi.

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