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Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu! Los Angeles FC resmen duyurdu

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Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Gareth Bale’in yeni takımı belli oldu! Los Angeles FC resmen duyurdu

İspanyol devi Real Madrid ile kupalar kazanan Gallerli yıldız Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu. Amerika Ligi ekiplerinden Los Angeles FC, Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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