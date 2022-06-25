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Emre Mor Fenerbahçe'ye mi gidecek? Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama

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Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Emre Mor Fenerbahçe’ye mi gidecek? Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan açıklama

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, oyuncuları Emre Mor için  "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık" ifadelerini kullandı.

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