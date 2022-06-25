25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçeli Tisserand için sürpriz talip!

Fenerbahçeli Tisserand için sürpriz talip!

SPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
Fenerbahçeli Tisserand için sürpriz talip!

Fenerbahçe transfer haberleri...Szalai ve Kim’e gelen teklifler konuşulurken, Fenerbahçe’nin bir diğer stoperi Marcel Tisserand için de Udinese devreye girdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA