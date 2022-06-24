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İşte Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray sözleri: Çok büyük bir camiaya gidiyorum

SPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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İşte Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray sözleri: Çok büyük bir camiaya gidiyorum

Galatasaray'ın Konyaspor'dan transfe ettiği stoper Abdülkerim Bardakcı, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bardakcı "Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi." ifadelerini kullanırken, Okan Buruk ile çalışacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan ve 25 Haziran Cumartesi günü sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA

Üç büyüklerde oynamayı hedeflediğini belirten Bardakcı, ''Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" dedi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Transferin gözde oyuncusu olan Konyaspor'un başarılı futbolcusu 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 3+1 yıllığına anlaşan ve saat 23.50 uçağıyla İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, 25 Haziran Cumartesi günü sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

"DEĞİŞİK DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Bu transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, şunları söyledi:

''Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ''Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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