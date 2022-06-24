Umut Bozok transferi için resmi açıklama geldi! Trabzonspor sözleri...

Umut'un Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık, oyuncuyla ilgili durumu anlattı: "Umut Bozok'un transferi için Türkiye'den bazı önemli takımlar ile görüşüyoruz. Bugün (dün) yine bir görüşmemiz oldu ve Trabzonspor hâlâ masada olduğumuz kulüpler arasında yer alıyor."

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