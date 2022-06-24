Umut Bozok transferi için resmi açıklama geldi! Trabzonspor sözleri...
Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve kaydettiği 20 golle Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Umut Bozok, transferin de en önemli isimlerinden biri haline geldi. Birçok takımın transfer listesinde yer alan Bozok için menajeri dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kasımpaşa'da 20 golle Süper Lig'in kralı olan ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunan 25 yaşındaki Umut Bozok için flaş açıklama geldi.
Süper Lig'de gösterdiği performansla transfer listelerinin başında olan Umut Bozok Stefan Kuntz tarafından milli takıma çağrılmıştı.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu için devreye giren Trabzonspor, görüşme yapmak için milli futbolcuyu İstanbul'a davet etmişti.
Milli futbolcunun transferi, anlaşma iddialarına rağmen resmi olarak açıklanmamıştı.
MENAJERİ TRABZONSPOR'U AÇIKLADI
Bu gelişmelerin ardından başarılı futbolcunun menajeri, Türkiye'de büyük takımlarla görüştüklerini doğrularken Trabzonspor'un da bu takımlardan olduğunu belirtti.
Umut'un Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık, oyuncuyla ilgili durumu anlattı: "Umut Bozok'un transferi için Türkiye'den bazı önemli takımlar ile görüşüyoruz. Bugün (dün) yine bir görüşmemiz oldu ve Trabzonspor hâlâ masada olduğumuz kulüpler arasında yer alıyor."
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