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Galatasaray'da Okan Buruk imzayı attı! Fatih Terim sözleri: Dün Fatih Terim beni aradı

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Fatih Terim sözleri: Dün Fatih Terim beni aradı

Son dakika haberine göre Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor...

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