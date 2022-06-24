Trezeguet transferinde Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya!

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen Trezeguet'ye Arap Yarımadası'ndan da teklifler olduğu belirtiliyor. Kısacası oyuncunun menajeri en iyi rakamı alabilmek adına rekabeti kızıştırıyor.

Trabzonspor'un teklifi ise net. Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euroya yükseltti.