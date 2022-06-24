Trezeguet transferinde Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya!
Trabzonspor, Nwakaeme’nin boşluğunu Trezeguet ile doldurmak istiyor. Mısırlı yıldızın menajeriyle daha önce masaya oturan ancak uzlaşamayan Bordo-Mavililer, bir görüşme daha gerçekleştirecek. Fırtına, bonuslar dahil yıllık 2 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fırtına'da 4 yıllık Nwakaeme dönemi sona ererken, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu aranıyor. Listenin ilk sıralarında Trezeguet var. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.
Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yoğun mesai harcıyor. Hafta başında İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeriyle görüşme yapan Bordo-Mavililer, rakam konusunda uzlaşamamıştı.
Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen Trezeguet'ye Arap Yarımadası'ndan da teklifler olduğu belirtiliyor. Kısacası oyuncunun menajeri en iyi rakamı alabilmek adına rekabeti kızıştırıyor.
Trabzonspor'un teklifi ise net. Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euroya yükseltti.
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