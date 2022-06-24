Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı çalımı!
Galatasaray, transferde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir çalım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile görüşmesinde pürüz çıkan milli stoper de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullandı.
Galatasaray 'da göreve başladıktan sonra Domenec Torrent ve Sensibile ile yollarını ayıran Dursun Özbek yönetimi, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü, teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer sezonunun ilk bombasını patlattı!
ABDÜLKERİM BARDAKÇI GALATASARAY'DA!
Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMESİNDE PÜRÜZ ÇIKTI
Konyaspor, dün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmışrı ancak oyuncu ile Sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray, ezeli rakiplerine çalım atarak transfer yarışını kazandı.
Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
KONYASPOR: FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK AMA...
Konyaspor yetkilileri sabah saatlerinde DHA'ya yaptığı açıklamada Abdülkerim için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak Sarı-lacivertli kulübün oyuncu ile görüşmesinde pürüz çıktığını, son kararı Abdülkerim'in vereceğini belirtmişti.
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