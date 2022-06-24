Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Abdülkerim Bardakçı çalımı!

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMESİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Konyaspor, dün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmışrı ancak oyuncu ile Sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray, ezeli rakiplerine çalım atarak transfer yarışını kazandı.

Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.