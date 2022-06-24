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Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray hamlesi: Sosyal medyadan takibe aldı

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Abdülkerim Bardakçı’dan Galatasaray hamlesi: Sosyal medyadan takibe aldı

Konyaspor'un Milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitiren Galatasaray transferi açıklamaya hazırlanıyor. Diğer yandan Abdülkerim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.

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