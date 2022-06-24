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Mbaye Diagne Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Idrissa Gueye paylaşımı sosyal medyayı salladı

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SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Mbaye Diagne Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Idrissa Gueye paylaşımı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ve ekibi sezona bomba gibi başlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılıların golcü oyuncusu Mbaye Diagne'den taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezon başarısız bir performans sergileyerek taraftarını hüsrana uğratan Galatasaray'da yeni yönetim göreve başladı. Sarı kırmızılılarda Cenk Ergün futbol direktörlüğüne getirilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı.

Transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya giden Ergün, PSG'den ayrılması beklenen Idrissa Gueye için devreye girerken Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım geldi.

Senegalli golcü oyuncu sosyal paylaşım sitesinde Idrissa Gueye ile karşılıklı oynadığı bir maçtan fotoğraf paylaştı. Diagne'nin bu paylaşımı sonrası taraftarlar "Transfer bitti mi?" sorularını sormaya başladı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı. 2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu.

GUEYE LGBT FORMASINI REDDETTİ KADROYA ALINMADI

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu. Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı. Senegalli oyuncu bu formayı giymek istemediği için kadroya alınmadı.

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