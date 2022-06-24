Mbaye Diagne Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Idrissa Gueye paylaşımı sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ve ekibi sezona bomba gibi başlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılıların golcü oyuncusu Mbaye Diagne'den taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz sezon başarısız bir performans sergileyerek taraftarını hüsrana uğratan Galatasaray'da yeni yönetim göreve başladı. Sarı kırmızılılarda Cenk Ergün futbol direktörlüğüne getirilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı.
Transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya giden Ergün, PSG'den ayrılması beklenen Idrissa Gueye için devreye girerken Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım geldi.
Senegalli golcü oyuncu sosyal paylaşım sitesinde Idrissa Gueye ile karşılıklı oynadığı bir maçtan fotoğraf paylaştı. Diagne'nin bu paylaşımı sonrası taraftarlar "Transfer bitti mi?" sorularını sormaya başladı.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı. 2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu.
GUEYE LGBT FORMASINI REDDETTİ KADROYA ALINMADI
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu. Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı. Senegalli oyuncu bu formayı giymek istemediği için kadroya alınmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- 6. Yargı Paketi'nde neler var, içeriği nedir? 6. Yargı Paketi metni açıklandı mı, neleri kapsıyor?
- YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...
- Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
- Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yeni sezon yarışmacıları belli mi?
- Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...
- KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- %35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...
- İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....