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Beşiktaş transfer haberi! Kartal'dan golcü atağı

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Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Beşiktaş transfer haberi! Kartal’dan golcü atağı

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Ismael, golcü transferinde önceliğini Sörloth ya da Weghorst olarak belirledi. Fakat iki ismin dışında da Cenk Tosun, Muleka, Seferovic ve Arnautovic gibi yıldızlar da listede. Yönetim, forvet transferini bitirmek için harıl harıl çalışıyor.

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