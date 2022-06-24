Badou Ndiaye Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.