Beşiktaş transferde atağa kalktı! Hücuma 3 transfer birden..

Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst'un olma ihtimali yeniden belirince ibreyi Hollandalıya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Yerli santrfor içinse Cenk Tosun'a öncelik tanıyan siyah beyazlılar, Milli futbolcunun hem kendisi ve hem de babasıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ayırca alınan bilgilere göre bu transferin tamamlanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, Beşiktaş'a imzayı atacak.