Beşiktaş transferde atağa kalktı! Hücuma 3 transfer birden..
İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'e de dün itibariyle siyah beyazlı formayı giydirmişti. Pazartesi günü sezon açılışını yapıp, 5 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek siyah beyazlılar, bu tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmanın peşinde.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde yapılan görüşmelerde özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerde ciddi mesafe kaydedilmiş durumda. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Wout Weghorst konusunda ısrarcı olan siyah beyazlılar, oyucunun istediği Einracht Frankfurt ve Dortmund takımlarının başka santrfor almasıyla yeniden atağa geçti.
Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst'un olma ihtimali yeniden belirince ibreyi Hollandalıya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.
Yerli santrfor içinse Cenk Tosun'a öncelik tanıyan siyah beyazlılar, Milli futbolcunun hem kendisi ve hem de babasıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ayırca alınan bilgilere göre bu transferin tamamlanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, Beşiktaş'a imzayı atacak.
MULEKA VE CABRAL İÇİN GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE İLERLİYOR
Hücum hattına sol kanat ve kanat forvet olmak üzere iki oyuncu daha almayı isteyen Beşiktaş'ın hedefleri ise geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka ve Sporting forması giyen Jovane Cabral. Muleka'nın kulübü Standart Liege ile görüşmeleri sürdüren Ceyhun Kazancı, bu transferi kiralık formülü ile bitirmeye çalışıyor. Sol kanat oynayan Jovane Cabral için de Sporting ile yapılan pazarlıklarda 3 milyon Euro'ya yaklaşan bir bonservis ücreti teklif eden siyah beyazlılar, bu transferleri sonuçlandırarak kampa yetiştirmek istiyor.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI İÇİN YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR
Bu arada stoper adayları arasında önemli bir sıralamaya sahip olan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşması üzerine beklemeye geçen Beşiktaş, Abdülkerim ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine yeniden devreye girdi. Dün gece taraflar arasında bir görüşme yapıldığı da gelen bilgiler arasında.
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