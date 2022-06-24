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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi: Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaşmazlık

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Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi: Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaşmazlık

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'la el sıkışmasına rağmen Abdülkerim'le maaş konusunda anlaşmaya varamadı. Bu gelişme sonrası Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için yeniden devreye girdi.

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