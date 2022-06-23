Galatasaray ilk transferini bitirdi! Altay forması giyen Kazımcan Karataş 5 yıllık sözleşmeye imza atacak

İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi. Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen Kazımcan'ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay'ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.