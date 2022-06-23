Galatasaray ilk transferini bitirdi! Altay forması giyen Kazımcan Karataş 5 yıllık sözleşmeye imza atacak
Bir dönem Beşiktaş ile sık sık anılan Spor Toto 1’inci Lig’e düşen Altay’da forma giyen Kazımcan Karataş, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.
Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da transferin gözde isimlerinden Kazımcan Karataş, Galatasaray'la anlaşma sağladı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek ve menajeri bugün İstanbul'da Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Altay Başkanı Ayhan Dündar ise transfer görüşmesine İzmir'den katıldı.
İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi. Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen Kazımcan'ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay'ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ RESMEN İSTEMİŞTİ
Altay formasıyla Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, İzmir temsilcisine resmi teklifte bulunmuştu. Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray transferi bitiren kulüp oldu. Kazımcan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.
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