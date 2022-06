Yusuf Yazıcı ile yollar ayrıldı! ’Her şey gönlünce olsun Yusuf’

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ"

Yusuf Yazıcı: Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız.