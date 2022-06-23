Yusuf Yazıcı ile yollar ayrıldı! 'Her şey gönlünce olsun Yusuf'
Son dakika haberine göre CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın bonservisi konusunda Lille ile anlaşmaya varılamadığını ve milli oyuncunun Ligue 1 ekibine geri döneceğini açıkladı.
CSKA Moskova, geçtiğimiz devre arasında Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı için resmi açıklama yaptı.
Rus ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varamadıklarını ve Yusuf'un Lille'e döneceğini açıkladı.
CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol, 2 asist ile dikkat çeken Yusuf Yazıcı'nın menajeri tarafından CSKA Moskova'da kalmak istediği ifade ediliyordu.
"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN YUSUF"
Kulüpten yapılan açıklamada; "CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydetmeyi başarırken lig tarihine geçen Yusuf Yazıcı'ya, takımımıza yaptığı tüm katkılar için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Yusuf Yazıcı, her şey gönlünce olsun!" ifadeleri kullanıldı.
"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ"
Yusuf Yazıcı: Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız.
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