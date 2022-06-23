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Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

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Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Galatasaray’dan Luiz Gustavo bombası! Aslan Fenerbahçe’nin yıldızına talip oldu

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak mevkilerden biri de orta saha... Aslan'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo'yu listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek takımı Okan Buruk'a emanet ederken transferde de atağa kalktı.

Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı. Galatasaray'da öncelik verilen mevkilerin başında orta saha hattı geliyor. Bu bölge için birçok isim konuşuluyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü.

Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.

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