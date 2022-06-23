Galatasaray’dan Luiz Gustavo bombası! Aslan Fenerbahçe’nin yıldızına talip oldu

Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı. Galatasaray'da öncelik verilen mevkilerin başında orta saha hattı geliyor. Bu bölge için birçok isim konuşuluyor.