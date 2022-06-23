Erden Timur’dan açıklamalar! Arda Turan devam edecek mi? Torrent ile tazminat görüşmesinde neler yaşandı?

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar.

Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi.

Geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzdaki oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani 71 milyon euro kadromuzun bugüne kadar bonservislere ve imzalara ödenmiş bedel var.