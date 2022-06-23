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Badou Ndiaye Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı...

SPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Badou Ndiaye Süper Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı...

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen tecrübeli orta saha Badou Ndiaye Adana Demirspor ile 1+1 yıllığına anlaştı. Deneyimli oyuncu birkaç gün içinde Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, transferde flaş bir hamle yaptı.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Mavi Şimşekler, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Ndiaye'nin birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip resmen Adana Demirsporlu olması bekleniyor. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.

NDİAYE KİMDİR?

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray 'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı. Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi. Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü.

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