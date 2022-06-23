Badou Ndiaye Süper Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı...

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Mavi Şimşekler, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Ndiaye'nin birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip resmen Adana Demirsporlu olması bekleniyor. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.

NDİAYE KİMDİR?

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray 'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı. Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi. Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü.