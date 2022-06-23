Gedson Fernandes resmen Beşiktaş’ta! Videoda Galatasaray detayı

RİZE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI

Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.

Daha önce Galatasaray forması da giyen 23 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.