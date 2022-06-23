Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! Videoda Galatasaray detayı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı saat 19.03'te açıklaması dikkat çekerken videoda Galatasaray'a ilişkin bir detaya da yer verildi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı 19.03'te açıklaması dikkat çekti.
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini video ile açıklarken "Zarif, sağlam, estetik..." notu düşüldü.
RİZE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI
Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.
Daha önce Galatasaray forması da giyen 23 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.
🎨 Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 23, 2022
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