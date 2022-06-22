Sadio Mane resmen Bayern’de

İmza töreninde açıklamada bulunan Senegalli yıldız, "Münih'te, FC Bayern ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübün ilgisini en başından beri hissettim. Bu meydan okuma için doğru zaman. Kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum. Salzburg'da geçirdiğim süre boyunca bir çok Bayern maçını takip ettim. Bu kulübü seviyorum" ifadelerine yer verdi.