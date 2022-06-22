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Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman? Tarih belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman? Tarih belli oldu

Son dakika transfer haberi...Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Vodafone Park'ta oynanması planlanan Beşiktaş - Sampdoria maçının net tarihi ve saati belli oldu.

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