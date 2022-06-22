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Galatasaray forvete Eldor Shomurodov'u istiyor

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Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Galatasaray forvete Eldor Shomurodov’u istiyor

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk, istediği golcüyü Roma'da buldu. Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma’da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov’un alınması istedi.

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