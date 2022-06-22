Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe sezonu erken açıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda yayınlanacak?