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Kerem Aktürkoğlu'ndan Domenec Torrent'e veda: Her şey için teşekkürler

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Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Kerem Aktürkoğlu’ndan Domenec Torrent’e veda: Her şey için teşekkürler

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sona ermesinin ardından sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi. Kerem paylaşımında "Her şey için teşekkürler. Gelecekte sizin için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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